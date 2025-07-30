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Трамп честно ответил на вопрос, как его жена относится к Путину

Президент РФ Владимир Путин нравится первой леди США Мелании Трамп. Об этом рассказал лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в подкасте Pod Force One. По его словам, сам он разочарован в российском президенте.

Жена Трампа с симпатией относится к российскому лидеру, рассказал президент США.

Президент РФ Владимир Путин нравится первой леди США Мелании Трамп. Об этом рассказал лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в подкасте Pod Force One. По его словам, сам он разочарован в российском президенте.

«[Путин] ей нравится. С людьми нужно ладить», — рассказал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что его жена была расстроена в день, когда состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, поскольку сразу после этого Киев подвергся атаке с неба. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что когда-то имел хорошие отношения с лидером России.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о своем разочаровании позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и подчеркивал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от действий Москвы. Несмотря на это, Трамп отмечал, что не прекращает контакты с Путиным и продолжает надеяться на достижение соглашения по урегулированию конфликта. При этом президент России неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за дипломатические пути решения кризиса на Украине, но с учетом интересов РФ.

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