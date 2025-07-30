Трамп честно ответил на вопрос, как его жена относится к Путину

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о своем разочаровании позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и подчеркивал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от действий Москвы. Несмотря на это, Трамп отмечал, что не прекращает контакты с Путиным и продолжает надеяться на достижение соглашения по урегулированию конфликта. При этом президент России неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за дипломатические пути решения кризиса на Украине, но с учетом интересов РФ.