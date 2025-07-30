Трамп намерен обложить новыми пошлинами одну из крупнейших экономик мира

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на индийские товары. Такое заявление лидер США сделал в ходе общения с журналистами на борту своего самолета по пути из шотландского Абердина в Вашингтон.
«Они будут платить 25%», — заявил Трамп, имея ввиду поставки в США товаров из Индии.
Журналисты также уточнили у главы Белого дома о том, на каком этапе находится подготовка торговой сделки между США и Индией. На этот вопрос Трамп ответил, что подготовка не завершена.
Трамп добавил, что ранее «Индия была хорошим другом США», но она взимала пошлины на американские товары. Однако при нем такого не будет, заверил президент США.
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