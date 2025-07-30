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Появилось видео с уничтожением полигона ВСУ под Гончаровским

Российские военные применили оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» для удара по учебному лагерю Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщает военкор, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

Источник: Life.ru

Удары ОТРК «Искандер» по полигону ВСУ. Видео © Изнанка.

Целью атаки стал 169-й учебный центр «Десна» стратегического резерва сухопутных войск, находящийся неподалёку от посёлка Гончаровское. Для атаки применили два комплекса, при этом одна из ракет несла кассетную боевую часть. Утверждается, что в результате обстрела было уничтожено до двух сотен военнослужащих ВСУ.

Ранее Вооружённые силы Российской Федерации усилили удары вдоль Днепра, превращая прибрежную территорию Херсонской и Запорожской областей в «полосу смерти». По данным украинских СМИ, на Херсонском направлении ежедневно запускается до 250 FPV-дронов, тогда как в соседней Запорожской области фиксируется до 200 вылетов.