Появилось видео с уничтожением полигона ВСУ под Гончаровским

Целью атаки стал 169-й учебный центр «Десна» стратегического резерва сухопутных войск, находящийся неподалёку от посёлка Гончаровское. Для атаки применили два комплекса, при этом одна из ракет несла кассетную боевую часть. Утверждается, что в результате обстрела было уничтожено до двух сотен военнослужащих ВСУ.