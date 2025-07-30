Появилось видео с уничтожением полигона ВСУ под Гончаровским

Удары ОТРК «Искандер» по полигону ВСУ. Видео © Изнанка.
Целью атаки стал 169-й учебный центр «Десна» стратегического резерва сухопутных войск, находящийся неподалёку от посёлка Гончаровское. Для атаки применили два комплекса, при этом одна из ракет несла кассетную боевую часть. Утверждается, что в результате обстрела было уничтожено до двух сотен военнослужащих ВСУ.
Ранее Вооружённые силы Российской Федерации усилили удары вдоль Днепра, превращая прибрежную территорию Херсонской и Запорожской областей в «полосу смерти». По данным украинских СМИ, на Херсонском направлении ежедневно запускается до 250 FPV-дронов, тогда как в соседней Запорожской области фиксируется до 200 вылетов.