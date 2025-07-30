Хуситы атаковали аэропорт в Израиле ракетой «Палестина-2»

Сариа уточнил, что ракетные войска провели «уникальную военную операцию», атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2».
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — рассказал он.
Подробностей о последствиях удара и подтверждения этой информации из независимых источников пока не поступало.
Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать корабли, связанные с израильскими портами. Яхья Сариа заявил, что под ударом окажутся суда компаний, сотрудничающих с портами Израиля, независимо от их пункта назначения. Хуситы заявили о начале четвёртого этапа «окружения противника» и пообещали атаковать такие суда ракетами и беспилотниками.