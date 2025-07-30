Хуситы атаковали аэропорт в Израиле ракетой «Палестина-2»

Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать корабли, связанные с израильскими портами. Яхья Сариа заявил, что под ударом окажутся суда компаний, сотрудничающих с портами Израиля, независимо от их пункта назначения. Хуситы заявили о начале четвёртого этапа «окружения противника» и пообещали атаковать такие суда ракетами и беспилотниками.