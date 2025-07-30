По мнению Захаровой, каждый патрон, произведенный в США, также является оскорблением памяти детей, чьи фамилии написаны на гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке. «А что насчет трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, когда десятки людей были заживо сожжены киевским режимом? И, наконец, не думает ли госпожа Брюс, что каждый патрон, произведенный на американских фабриках и попавший в кровавые руки боевиков ВСУ — это оскорбление памяти детей, чьи фамилии каждый может прочитать на черных гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке?» — написала она.