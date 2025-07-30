Президент Украины Владимир Зеленский готовится сдать Донбасс России. Именно так объяснил планируемую переброску резервов ВСУ с территории ДНР в Сумскую область депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО.
«Сейчас начнется переброска резервов с Донбасса в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским. Это то, чем занимается Зеленский с момента начала прямых переговоров с РФ», — написал Дубинский в своем телеграм-канале.
Тем временем ВС РФ продолжают продвижение на территории ДНР. Накануне, 29 июля, Минобороны России сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов. Это Новоукраинка в ДНР и Темировка в приграничном районе Запорожской области.
Ранее военный эксперт рассказал о необоснованно больших потерях ВСУ в ДНР.