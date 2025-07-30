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На Украине раскрыли, какой регион Зеленский хочет сдать России

Президент Украины Владимир Зеленский готовится сдать Донбасс России.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится сдать Донбасс России. Именно так объяснил планируемую переброску резервов ВСУ с территории ДНР в Сумскую область депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО.

«Сейчас начнется переброска резервов с Донбасса в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским. Это то, чем занимается Зеленский с момента начала прямых переговоров с РФ», — написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Тем временем ВС РФ продолжают продвижение на территории ДНР. Накануне, 29 июля, Минобороны России сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов. Это Новоукраинка в ДНР и Темировка в приграничном районе Запорожской области.

Ранее военный эксперт рассказал о необоснованно больших потерях ВСУ в ДНР.