В США назвали ультиматум Трампа России признаком отчаяния

По мнению Хеннингсена, постоянные ультиматумы и «красные линии» со стороны Вашингтона лишь подрывают доверие к США, не меняя реального положения дел. Аналитик убежден, что такая позиция выгодна лишь тем кругам, которые заинтересованы в затягивании конфликта и увеличении продаж оружия.