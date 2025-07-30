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США испытали двигатель для баллистической ракеты Sentinel

На первом этапе проверки испытания проводились в условиях, имитирующих вакуум.

Источник: Аргументы и факты

Корпорация Northrop Grumman совместно с Военно-воздушными силами США завершила успешные испытания двигателей второй ступени новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

Об этом сообщается в официальной публикации компании.

На первом этапе проверки испытания проводились в условиях, имитирующих вакуум. Основной задачей стало получение эмпирических данных о функционировании системы управления направлением тяги.

Ранее Пентагон заявил о планах продолжить разработку межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, несмотря на то, что затраты на нее выросли на 81% в сравнении с первоначальными оценками.