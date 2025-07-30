США испытали двигатель для баллистической ракеты Sentinel

Корпорация Northrop Grumman совместно с Военно-воздушными силами США завершила успешные испытания двигателей второй ступени новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.
Об этом сообщается в официальной публикации компании.
На первом этапе проверки испытания проводились в условиях, имитирующих вакуум. Основной задачей стало получение эмпирических данных о функционировании системы управления направлением тяги.
Ранее Пентагон заявил о планах продолжить разработку межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, несмотря на то, что затраты на нее выросли на 81% в сравнении с первоначальными оценками.