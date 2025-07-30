Госдеп: США готовы к негативным последствиям новых санкций против России

Глава пресс-службы Госдепа добавила, что американские власти допускают ужесточение антироссийской санкционной кампании. Вопрос об экономическом давлении на РФ, включая вторичные санкции, обсуждался неоднократно, так как некоторые страны получают выгоду от импорта российских энергоносителей. При этом Брюс подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за президентом США.