США просчитали риски для себя от новых санкций против РФ

«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», — подчеркнула Брюс в ответ на вопрос о возможном эффекте бумеранга от применения новых ограничительных мер, в том числе против Китая и Индии. По ее словам, президент США Дональд Трамп не принимает решения спонтанно, а подобные риски были рассчитаны с самого начала.