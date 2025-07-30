США просчитали риски для себя от новых санкций против РФ

Вашингтон считает, что просчитал все возможные негативные последствия от санкций против РФ.
Администрация США учла возможные негативные последствия от введения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, включая потенциальный ущерб собственным интересам. Об этом 29 июля заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов, который транслировало ведомство на Youtube.
«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», — подчеркнула Брюс в ответ на вопрос о возможном эффекте бумеранга от применения новых ограничительных мер, в том числе против Китая и Индии. По ее словам, президент США Дональд Трамп не принимает решения спонтанно, а подобные риски были рассчитаны с самого начала.
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Брюс уточнила, что администрация США регулярно обсуждает вопрос ужесточения санкционного режима против России. По ее словам, обсуждение касается не только прямых, но и вторичных санкций — в отношении стран, которые продолжают закупать российскую нефть и получать от этого выгоду. Решение о введении новых мер остается за президентом страны. Также в числе тех, кто может участвовать в выработке санкционных инициатив, она назвала госсекретаря США Марко Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести жесткие торговые ограничения против России, если не будет достигнут прогресс по Украине, а также допустил возможность высоких пошлин на товары из стран, продолжающих закупать российскую нефть. Однако в Госдепартаменте подчеркивали, что сроки введения санкций могут меняться в зависимости от хода переговоров, а эксперты выражали опасения по поводу потенциального ущерба для экономики США и ЕС.