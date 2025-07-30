Александр Дубинский, депутат Верховной рады, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене, в своём Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский предпринимает шаги по переброске резервов ВСУ в Сумскую область, что, по его мнению, фактически свидетельствует о намерении оставить Донбасс.
Он подчеркнул, что такая переориентация сил осуществляется параллельно с продолжающимися переговорами с Россией, и считает её частью изначального плана киевских властей.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал поправки к закону о восстановлении прав лиц украинской национальности, принудительно переселенных в 1944—1951 годах с территорий, которые тогда вошли в состав Польши.