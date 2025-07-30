Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Дубинский: Зеленский планирует сдать Донбасс России

По мнению Дубинского, глава киевского режима ведет эту подготовку с самого начала переговоров с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Александр Дубинский, депутат Верховной рады, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене, в своём Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский предпринимает шаги по переброске резервов ВСУ в Сумскую область, что, по его мнению, фактически свидетельствует о намерении оставить Донбасс.

Он подчеркнул, что такая переориентация сил осуществляется параллельно с продолжающимися переговорами с Россией, и считает её частью изначального плана киевских властей.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал поправки к закону о восстановлении прав лиц украинской национальности, принудительно переселенных в 1944—1951 годах с территорий, которые тогда вошли в состав Польши.