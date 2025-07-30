«Эффект бумеранга»: в США заявили, что готовы к негативным последствиям после введения санкций против РФ

Администрация США утверждает, что Вашингтон учел всевозможные негативные последствия возможного применения вторичных санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров, в том числе и те, которые способны подорвать американские интересы. Об этом во время брифинга для журналистов заявил глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия. Президент (Трамп) не принимает решения на лету. Это (такого рода последствия) явно учитывались с начала. И мы готовы сделать то, что необходимо», — сказала она.
Так Брюс ответила на вопрос о том, не боится ли США возможного эффекта бумеранга после введения антироссийских санкций, прежде всего от Китая и Индии. Она отметила, что президент США Дональд Трамп не раз касался вопроса санкций «и даже вторичных», так как определенные государства извлекают выгоду из закупок российской нефти. Однако решение все же остается за 47-м американским лидером.
«Президент Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек. И мы видим результаты этого во всем мире. Разумеется, президент стремится к решению проблем прежде всего посредством дипломатии», — подытоживает она.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп заявил, что не переживает о возможных последствиях введения пошлин против России и ее торговых партнеров для мирового энергетического сектора.