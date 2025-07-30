«Эффект бумеранга»: в США заявили, что готовы к негативным последствиям после введения санкций против РФ

Так Брюс ответила на вопрос о том, не боится ли США возможного эффекта бумеранга после введения антироссийских санкций, прежде всего от Китая и Индии. Она отметила, что президент США Дональд Трамп не раз касался вопроса санкций «и даже вторичных», так как определенные государства извлекают выгоду из закупок российской нефти. Однако решение все же остается за 47-м американским лидером.