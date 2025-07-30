Американцы поддерживают идею создания третьей партии, но не под руководством Маска

Исследование показало, что 53% респондентов одобряют появление новой влиятельной политической силы, в то время как 42% относятся к этой идее отрицательно. При этом только 22% опрошенных поддержали бы партию, возглавляемую Маском. Основатель SpaceX ранее занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и входил в ближний круг президента Дональда Трампа. Против его участия в создании партии высказались 75% участников опроса.