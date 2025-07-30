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Американцы поддерживают идею создания третьей партии, но не под руководством Маска

Большинство жителей США выступили за создание третьей крупной политической партии в дополнение к Демократической и Республиканской, однако фигура Илона Маска в качестве ее лидера оказалась для них неприемлемой.

Большинство жителей США выступили за создание третьей крупной политической партии в дополнение к Демократической и Республиканской, однако фигура Илона Маска в качестве ее лидера оказалась для них неприемлемой. Такие данные во вторник опубликовал телеканал Fox News по итогам проведенного опроса.

Исследование показало, что 53% респондентов одобряют появление новой влиятельной политической силы, в то время как 42% относятся к этой идее отрицательно. При этом только 22% опрошенных поддержали бы партию, возглавляемую Маском. Основатель SpaceX ранее занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и входил в ближний круг президента Дональда Трампа. Против его участия в создании партии высказались 75% участников опроса.

По мнению Fox News, запрос на третью партию связан с растущим недовольством избирателей обеими основными политическими силами. Так, 64% респондентов считают, что у Демократической партии нет четкой стратегии решения ключевых проблем страны. Аналогичное мнение о республиканцах выразили 54% опрошенных.

Опрос проводился с 18 по 21 июля среди 1 тысячи американцев. Погрешность результатов составила 3 процентных пункта.

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