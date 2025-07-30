Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о намерении США ввести 25%-ные пошлины против Индии

США намерены ввести импортные пошлины в размере 25% на товары, поставляемые из Индии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолёта.

Источник: Life.ru

Хозяин Белого дома на вопрос о готовности торговой сделки между США и Нью-Дели ответил отрицательно. Республиканец также отметил, что Индия была хорошим другом, но взимала пошлины, которые были выше, чем почти у любой другой страны.

«Посмотрим. Индия была хорошим другом, но она взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. Но теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя», — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали ускорение введения 100%-ных американских пошлин против торговых партнёров России. Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер подтвердил, что этот вопрос поднимался в ходе консультаций 27 июля в Шотландии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше