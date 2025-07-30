Брюс: Белый дом оценил последствия для США от новых санкций против России

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга заявила, что администрация Белого дома всесторонне проанализировала возможные последствия введения новых ограничительных мер в отношении России, включая риски, которые могут затронуть и саму американскую сторону.
Рассматривались, в частности, вторичные санкции, направленные не только против России, но и против её торговых партнёров. Брюс отметила, что при принятии таких решений учитываются все потенциальные последствия, включая ответные шаги.
Она также подчеркнула, что президент Дональд Трамп не принимает подобных решений импульсивно — возможный эффект санкций был предметом анализа с самого начала обсуждений.
Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что возможные санкции, которые может ввести президент США Дональд Трамп против России, способны ударить и по американской экономике.