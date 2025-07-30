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Брюс: Белый дом оценил последствия для США от новых санкций против России

Речь идет о вторичных санкциях, которые США могут ввести против РФ и ее торговых партнеров.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга заявила, что администрация Белого дома всесторонне проанализировала возможные последствия введения новых ограничительных мер в отношении России, включая риски, которые могут затронуть и саму американскую сторону.

Рассматривались, в частности, вторичные санкции, направленные не только против России, но и против её торговых партнёров. Брюс отметила, что при принятии таких решений учитываются все потенциальные последствия, включая ответные шаги.

Она также подчеркнула, что президент Дональд Трамп не принимает подобных решений импульсивно — возможный эффект санкций был предметом анализа с самого начала обсуждений.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что возможные санкции, которые может ввести президент США Дональд Трамп против России, способны ударить и по американской экономике.

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