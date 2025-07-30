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В Сухопутных войсках Украины заявили о ракетном ударе по учебному подразделению

Учебное подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) подверглось удару, в результате которого погибли военнослужащие. В пресс-службе Сухопутных войск сообщили, что три человека скончались, восемнадцать получили ранения.

Источник: Life.ru

«По состоянию на 21.30 известно о трёх погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы», — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств инцидента сформирована комиссия под руководством начальника Военной службы правопорядка ВСУ. Ведётся служебное расследование. Если выяснится, что гибель и травмы связаны с действиями или бездействием должностных лиц, виновные понесут ответственность.

Ранее российские военные применили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для удара по учебному лагерю Вооружённых сил Украины в Черниговской области. Целью атаки стал 169-й учебный центр «Десна» стратегического резерва сухопутных войск. Утверждается, что было убито до 200 военнослужащих.