В Сухопутных войсках Украины заявили о ракетном ударе по учебному подразделению

Для выяснения обстоятельств инцидента сформирована комиссия под руководством начальника Военной службы правопорядка ВСУ. Ведётся служебное расследование. Если выяснится, что гибель и травмы связаны с действиями или бездействием должностных лиц, виновные понесут ответственность.