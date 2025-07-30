«Я об этом не беспокоюсь»: Трамп рассказал, что думает об антироссийских санкциях

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на возможное введение санкций в отношении России. Об этом глава США рассказал журналистам на борту своего самолета во время поездки из Абердина в Вашингтон.
«Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти», — сказал политик.
При этом Трамп подчеркнул, что США могут «еще сильнее нарастить» добычу углеводородов, если в этом, конечно же, возникнет такая необходимость.
Как KP.RU писал ранее, администрация США утверждает, что Вашингтон учел всевозможные негативные последствия возможного применения вторичных санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров, в том числе и те, которые способны подорвать американские интересы.