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«Я об этом не беспокоюсь»: Трамп рассказал, что думает об антироссийских санкциях

Трамп заявил, что его не волнует реакция нефтяных рынков на санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на возможное введение санкций в отношении России. Об этом глава США рассказал журналистам на борту своего самолета во время поездки из Абердина в Вашингтон.

«Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти», — сказал политик.

При этом Трамп подчеркнул, что США могут «еще сильнее нарастить» добычу углеводородов, если в этом, конечно же, возникнет такая необходимость.

Как KP.RU писал ранее, администрация США утверждает, что Вашингтон учел всевозможные негативные последствия возможного применения вторичных санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров, в том числе и те, которые способны подорвать американские интересы.

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