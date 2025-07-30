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Захарова раскритиковала США за отказ от участия в конференции по Палестине

Захарова напомнила пресс-секретарю Госдепа о передаче Киеву оружия США, которым атакуют жителей Донбасса.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике нежелание США участвовать в открывшейся 28 июля конференции ООН, посвящённой урегулированию палестино-израильского конфликта.

Так она отреагировала на соответствующее заявление пресс-секретаря американского Госдепартамента Тэмми Брюс, которая назвала конференцию всемирной организации «непродуктивной и несвоевременной». Кроме того, представитель Госдепа заявила, что указанное мероприятие является «рекламным трюком» и «пощёчиной жертвам 7 октября» и «наградой за терроризм».

В ответ Захарова напомнила Брюс о ситуации с передачей оружия ВСУ, которые атакуют мирное население Донбасса, и поинтересовалась, не считают ли США оскорблением.

«А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не думает ли госпожа Брюс, что каждый патрон, произведённый на американских фабриках и попавший в кровавые руки боевиков ВСУ, — это оскорбление памяти детей, чьи фамилии каждый может прочитать на чёрных гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ в своём Telegram-канале.

Кроме того, Захарова упомянула о расправе Киева над людьми, которые находились 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, и об уничтожении на Украине памятников, возведённых в честь солдат Красной Армии, и их захоронений.

Напомним, в начале мая палестинское движение ХАМАС подтвердило, что готово заключить с Израилем соглашение о прекращении огня в секторе Газа и перемирии на пять лет. В организации также заявили, что израильское правительство якобы отвергло это предложение, отказавшись от прекращения боевых действий.

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