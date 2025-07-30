«А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не думает ли госпожа Брюс, что каждый патрон, произведённый на американских фабриках и попавший в кровавые руки боевиков ВСУ, — это оскорбление памяти детей, чьи фамилии каждый может прочитать на чёрных гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ в своём Telegram-канале.