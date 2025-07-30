Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай

«[Си Цзиньпин] хочет, чтобы я отправился туда [в Китай], и он приедет сюда [в США]», — заявил американский лидер в интервью порталу Breitbart News, отметив, что даты возможных визитов еще не были согласованы. «Мы, вероятнее всего, отправимся в Китай в недалеком будущем, быть может, до конца этого года. А он приедет сюда», — добавил глава американской администрации.
Трамп также дал положительную оценку торговым переговорам с Китаем. «Мы очень хорошо ладим с Китаем. [Ситуация вокруг] торгового соглашения пока что хорошая. Я поднял пошлины, и в какой-то момент они достигли 145%, что означает невозможность вести какие-либо дела. Мягко говоря, это было несколько чрезмерно и, по сути, на месяц прекратило торговлю между США и Китаем. Китай очень важен для нас», — заключил он.
Переговоры США и Китая по вопросам двусторонней торговли в Стокгольме состоялись
По результатам переговоров в Женеве