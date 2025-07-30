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Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы он прибыл в КНР с визитом.

Источник: Reuters

«[Си Цзиньпин] хочет, чтобы я отправился туда [в Китай], и он приедет сюда [в США]», — заявил американский лидер в интервью порталу Breitbart News, отметив, что даты возможных визитов еще не были согласованы. «Мы, вероятнее всего, отправимся в Китай в недалеком будущем, быть может, до конца этого года. А он приедет сюда», — добавил глава американской администрации.

Трамп также дал положительную оценку торговым переговорам с Китаем. «Мы очень хорошо ладим с Китаем. [Ситуация вокруг] торгового соглашения пока что хорошая. Я поднял пошлины, и в какой-то момент они достигли 145%, что означает невозможность вести какие-либо дела. Мягко говоря, это было несколько чрезмерно и, по сути, на месяц прекратило торговлю между США и Китаем. Китай очень важен для нас», — заключил он.

Переговоры США и Китая по вопросам двусторонней торговли в Стокгольме состоялись 28—29 июля. Американский министр финансов Скотт Бессент назвал их конструктивными и сообщил, что намерен представить президенту США отчет о состоявшихся консультациях в позитивном ключе. После этого Трамп примет решение о том, будет ли продлена договоренность между Вашингтоном и Пекином об отсрочке введения пошлин.

По результатам переговоров в Женеве 10—11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Срок этой сделки истекает 12 августа.

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