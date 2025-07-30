Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай

Трамп также дал положительную оценку торговым переговорам с Китаем. «Мы очень хорошо ладим с Китаем. [Ситуация вокруг] торгового соглашения пока что хорошая. Я поднял пошлины, и в какой-то момент они достигли 145%, что означает невозможность вести какие-либо дела. Мягко говоря, это было несколько чрезмерно и, по сути, на месяц прекратило торговлю между США и Китаем. Китай очень важен для нас», — заключил он.