Супруги получили 15 и 17 лет колонии из-за съемки военных объектов Минобороны РФ

Пока Егорова производила фото- и видеосъемку, Коротич следил за тем, чтобы их не поймали, а также перевозил супругу на ее автомобиле. За выполненное задание семья получила вознаграждение в качестве шести транзакций в криптовалюте на сумму 240 долларов. Эти деньги Егорова положила на свою карту, и карту мужа.