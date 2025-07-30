Супруги получили 15 и 17 лет колонии из-за съемки военных объектов Минобороны РФ

Московский городской суд приговорил супругов, 42-летнего Павла Коротича и 38-летнюю Валерию Егорову, к 15 и 17 годам в исправительной колонии соответственно за сбор сведений о ряде объектов Минобороны РФ, фото- и видеосъемку фасадов зданий, ограждений и сотрудников, несущих службу.
Фигуранты уголовного дела признаны виновными по факту государственной измены. В столичной прокуратуре ТАСС также сообщили, что Егорову признали виновной в хранении наркотиков и отмывании денег.
В мае 2023 года женщина стала контактировать с представителем ГУР Украины в соцсетях. Он дал ей задание: собрать и передать данные о местах назначений, нахождений и т.п. объектов ВС России, которые находятся в Москве и области. Сбор информации совместно с мужем она вела с мая 2023 года по февраль 2024.
Пока Егорова производила фото- и видеосъемку, Коротич следил за тем, чтобы их не поймали, а также перевозил супругу на ее автомобиле. За выполненное задание семья получила вознаграждение в качестве шести транзакций в криптовалюте на сумму 240 долларов. Эти деньги Егорова положила на свою карту, и карту мужа.
Как KP.RU писал ранее, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ростове-на-Дону, направленный против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 1982 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами.