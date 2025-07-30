Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители подконтрольных ВСУ Херсона и Запорожья объединяются для борьбы с ТЦК

Жители подконтрольных ВСУ территорий Запорожской и Херсонской областей объединяются для противостояния территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

Жители подконтрольных ВСУ территорий Запорожской и Херсонской областей объединяются для противостояния территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Для этого они создают гражданские союзы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Среди населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось мобилизовать отдельных граждан», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что в последнее время на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской и Запорожской области упали темпы насильственной мобилизации. Собеседник агентства связал это с прямой угрозой ударов по зданиям ТЦК.

Вместе с тем источник в силовых структурах заявил, что украинские военкомы при мобилизации совершают многочисленные преступления против граждан. Среди них насилие, превышение полномочий и коррупция.

Ранее депутат Верховной рады рассказал, что произойдет в случае повышение зарплат военным ВСУ.