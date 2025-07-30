Жители подконтрольных ВСУ Херсона и Запорожья объединяются для борьбы с ТЦК

Жители подконтрольных ВСУ территорий Запорожской и Херсонской областей объединяются для противостояния территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Для этого они создают гражданские союзы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Среди населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось мобилизовать отдельных граждан», — рассказал источник агентства.
Он добавил, что в последнее время на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской и Запорожской области упали темпы насильственной мобилизации. Собеседник агентства связал это с прямой угрозой ударов по зданиям ТЦК.
Вместе с тем источник в силовых структурах заявил, что украинские военкомы при мобилизации совершают многочисленные преступления против граждан. Среди них насилие, превышение полномочий и коррупция.
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