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Захарова раскритиковала отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в моральной стороне поддержки США Вооружённых сил Украины. По её мнению, поставки оружия Киеву оскорбляют память жертв конфликта на Донбассе и солдат Красной армии. Дипломат раскритиковала Соединённые Штаты за то, что они не захотели участвовать в международной конференции по палестино-израильскому конфликту в Нью-Йорке, о чём заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Источник: Life.ru

В своём Telegram-канале Захарова отметила, что памятники ветеранам Красной армии разрушаются, а захоронения уничтожаются — примером стала ситуация с Холмом Славы во Львове. Она также напомнила о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда десятки людей погибли в пожаре в Доме профсоюзов.

«Не думает ли госпожа Брюс, что каждый патрон, произведённый на американских фабриках и попавший в кровавые руки боевиков ВСУ — это оскорбление памяти детей, чьи фамилии каждый может прочитать на чёрных гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке?» — написала дипломат.

А ранее в Госдепе США заявили, что учли все возможные негативные последствия новых санкций против России и её партнёров. Как отметила Тэмми Брюс, американский лидер Дональд Трамп не склонен принимать спонтанных решений, а возможные негативные последствия санкций против Москвы для Вашингтона учитывались изначально.

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