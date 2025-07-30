Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в моральной стороне поддержки США Вооружённых сил Украины. По её мнению, поставки оружия Киеву оскорбляют память жертв конфликта на Донбассе и солдат Красной армии. Дипломат раскритиковала Соединённые Штаты за то, что они не захотели участвовать в международной конференции по палестино-израильскому конфликту в Нью-Йорке, о чём заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.