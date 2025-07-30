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В США заявили, что оценили последствия новых санкций против России для себя

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вашингтон оценил все негативные последствия антироссийских санкций, даже те, что могут навредить самим США, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

Источник: Reuters

«Это (Негативные последствия от новых антироссийских санкций — Прим. ред.) явно учитывалось с начала. И мы готовы сделать то, что необходимо», — сказала она.

По словам Брюс, президенту США Дональду Трампу не свойственно принятие быстрых и необдуманных решений.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков называл заявления хозяина Белого дома весьма серьезными и отмечал, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

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