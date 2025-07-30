В США заявили, что оценили последствия новых санкций против России для себя

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.