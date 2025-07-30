Наемники из Великобритании, Канады и США были замечены на херсонском и запорожском направлениях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, среди иностранных бойцов также много выходцев из Латинской Америки — Колумбии, Венесуэлы, Сальвадора и Никарагуа, а также из Польши. Однако их боеспособность снижается из-за плохой организации и языкового барьера, мешающего пониманию поставленных задач.
Источник отметил, что среди наемников часто встречаются люди с психическими отклонениями. При этом в плен они попадают редко — как из-за бережного отношения со стороны киевского режима, так и из-за отсутствия мотивации, кроме финансовой. Особенно это характерно для выходцев из Латинской Америки. По оценкам, на южных направлениях их количество может достигать сотен.
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