Наемники из Британии, Канады и США воюют на херсонском и запорожском направлениях

Источник отметил, что среди наемников часто встречаются люди с психическими отклонениями. При этом в плен они попадают редко — как из-за бережного отношения со стороны киевского режима, так и из-за отсутствия мотивации, кроме финансовой. Особенно это характерно для выходцев из Латинской Америки. По оценкам, на южных направлениях их количество может достигать сотен.