В России ответили на идею Трампа купить Командорские острова: вспомнили про Аляску

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Россия могла бы рассмотреть возможность выкупа Аляски, раз Соединенные Штаты Америки (США) хотят приобрести у РФ Командорские острова.
«Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и все. Я думаю, что перебьются. Жизнь все расставит по своим местам», — сказал спикер в интервью с агентством ТАСС.
Такими словами Миронов прокомментировал заявление полковника Сухопутных сил США Джеффри Фрица, несущего службу в Эстонии в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск Вашингтона. Военный вдруг дал интервью изданию Breaking Defense, в котором подчеркнул, что США могли бы выкупить у РФ вышеупомянутую территорию за 15 миллиардов долларов.
Командорские острова, по словам Фрица, понадобятся Штатам для того, чтобы лучше следить за действиями Китая в регионе. Спикер также подчеркнул, что острова, принадлежащие России, лежат на пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан к Арктике. И поэтому очень интересны Вашингтону.
Однако Миронов обратил внимание на то, что в своих рассуждениях американцы, вот уже в который раз, учитывая желания президента США Дональда Трампа присоединить к Штатам Гренландию и Канаду, не учитывают переживания и мысли людей, которые проживают на этих территориях.
«(Президент США Дональд) Трамп — бизнесмен. Он привык покупать, продавать выгодно», — добавил парламентарий, оценивая таким образом подход к подобным вопросам от представителей Штатов.
Как KP.RU писал ранее, официальный представитель российского МИД Мария Захарова также прокомментировала заявление Фрица на тему покупки у России Командорских островов и заявила, что продажа Родины в нашей стране считается одним из самых страшных преступлений.
Дипломат в то же время хлестко подчеркнула, что Вашингтону стоит задумываться не о новых покупках, а о том, как бы им погасить собственный государственный долг. К примеру, по данным на 24 марта 2025 года соответствующая задолженность США оценивается в 36,64 триллиона долларов.