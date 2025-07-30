В России ответили на идею Трампа купить Командорские острова: вспомнили про Аляску

Однако Миронов обратил внимание на то, что в своих рассуждениях американцы, вот уже в который раз, учитывая желания президента США Дональда Трампа присоединить к Штатам Гренландию и Канаду, не учитывают переживания и мысли людей, которые проживают на этих территориях.