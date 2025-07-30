В США рассказали, на что должен заменить Трамп свой ультиматум в адрес России

Также Сакс назвал изначально провальной идею, что Трамп мог закончить украинский конфликт всего за 24 часа. Профессор указал, что Трамп не использовал дипломатию, а лишь «требовал и требовал». В итоге его политика не привела ни к чему хорошему — «в Газе мира нет, с Ираном сделки нет, с Китаем торговой сделки тоже нет», подытожил эксперт.