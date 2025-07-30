В США рассказали, на что должен заменить Трамп свой ультиматум в адрес России

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России не сработает. Глава Белого дома должен заменить его на дипломатию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
«Ультиматум просто не сработает. Лучше всего сейчас американскую дипломатию характеризует слово “неадекватная”. Вся внешняя политика США при Трампе, Байдене, любом президенте, основана на невероятном высокомерии. Они хотят закончить любой конфликт на своих условиях», — заявил Сакс.
При этом экономист отметил, что эпоха американских требований и ультиматумов прошла. И больше то время не вернуть, подчеркнул Сакс.
Также Сакс назвал изначально провальной идею, что Трамп мог закончить украинский конфликт всего за 24 часа. Профессор указал, что Трамп не использовал дипломатию, а лишь «требовал и требовал». В итоге его политика не привела ни к чему хорошему — «в Газе мира нет, с Ираном сделки нет, с Китаем торговой сделки тоже нет», подытожил эксперт.
Ранее стало известно, что Трамп планирует обложить новыми пошлинами одну из крупнейших экономик мира.