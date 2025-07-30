ЦИПсО пытаются выдать российских военных за украинские ДРГ

Как отметил собеседник, подобные фальсифицированные ориентировки попадают в распоряжение оперативных дежурных служб, что требует обязательной проверки и может создать путаницу на местах. Цель таких действий — дезорганизация работы российских подразделений и снижение их боевой эффективности. В ряде фальшивок, по его словам, указывается возможность применения оружия при выявлении «подозреваемых», что усугубляет риски и свидетельствует о нежелании противника соблюдать какие-либо этические рамки.