На фоне наступления российских войск в направлении Сум украинские силы применили новую информационно-психологическую тактику, направленную против российских военнослужащих.
Об этом рассказал командир одной из спецгрупп «Ахмат», входящей в состав объединения войск «Север», с позывным «Аид», сообщает РИА Новости.
По его словам, украинская сторона начала распространять в интернете поддельные ориентировки с фотографиями российских бойцов, в том числе спецназовцев. В этих сообщениях они ошибочно обозначаются как участники диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины, выдающих себя за военнослужащих РФ.
Как отметил собеседник, подобные фальсифицированные ориентировки попадают в распоряжение оперативных дежурных служб, что требует обязательной проверки и может создать путаницу на местах. Цель таких действий — дезорганизация работы российских подразделений и снижение их боевой эффективности. В ряде фальшивок, по его словам, указывается возможность применения оружия при выявлении «подозреваемых», что усугубляет риски и свидетельствует о нежелании противника соблюдать какие-либо этические рамки.
Ранее наемники из западных стран в рядах ВСУ были замечены на купянском направлении в Харьковской области, при этом командование противника предпочитает бросать в атаки мобилизованных с улиц украинцев.