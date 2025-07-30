Врач Шуров допустил, что глава СБУ Малюк может иметь проблемы с алкоголем

Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора Дениса Ермака, который является младшим братом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, перед его поездкой в Афганистан за наркотиками. На записи можно услышать, как мужчина говорит, что ему и его спутникам требуются билеты в Кабул с одним багажом на троих. При этом на обратную дорогу Ермак попросил заказать багажные места для всех.