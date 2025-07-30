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Врач Шуров допустил, что глава СБУ Малюк может иметь проблемы с алкоголем

Ранее появилась аудиозапись разговора младшего брата Ермака перед его поездкой в Афганистан за наркотиками.

Источник: Аргументы и факты

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* больше похож на алкоголика, чем наркомана. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил врач-нарколог Василий Шуров.

Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора Дениса Ермака, который является младшим братом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, перед его поездкой в Афганистан за наркотиками. На записи можно услышать, как мужчина говорит, что ему и его спутникам требуются билеты в Кабул с одним багажом на троих. При этом на обратную дорогу Ермак попросил заказать багажные места для всех.

«Малюк больше похож на алкоголика, совершенно дегенератское лицо. Хотя мы понимаем, что у глав разведки и офиса максимально закрытая жизнь», — сказал собеседник издания.

Шуров также рассказывал aif.ru, что у Владимира Зеленского есть явные признаки употребления им наркотических веществ.

До этого стало известно, что летом прошлого года Денис Ермак осуществил доставку наркотических веществ из Афганистана, предназначавшихся для украинского руководства.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.