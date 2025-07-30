Джабаров об ультиматуме Трампа: лидер США выдает желаемое за действительное

«Мы должны совершенно спокойно относиться к этим ультиматумам. Американский лидер может просто выдавать желаемое за действительное. Совсем недавно было заявление о том, что Штатам удалось примирить Таиланд и Камбоджу. Однако, как выяснилось, в той же Камбодже так не считают. Очевидно, громкими заявлениями в мировой политике проблемы не решаются. Политика любит точность и абсолютную выверенность во всех шагах», — подчеркнул он.