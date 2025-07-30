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Джабаров об ультиматуме Трампа: лидер США выдает желаемое за действительное

Президент США заявил, что дает 10 дней на достижение договоренностей с Россией по ситуации на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Выступая с ультиматумами в отношении России, американский президент Дональд Трамп выдает желаемое за действительное. Таким мнением с aif.ru поделился первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы должны совершенно спокойно относиться к этим ультиматумам. Американский лидер может просто выдавать желаемое за действительное. Совсем недавно было заявление о том, что Штатам удалось примирить Таиланд и Камбоджу. Однако, как выяснилось, в той же Камбодже так не считают. Очевидно, громкими заявлениями в мировой политике проблемы не решаются. Политика любит точность и абсолютную выверенность во всех шагах», — подчеркнул он.

Также сенатор не исключил, что «Трамп понимает, что ничего не может сделать в ситуации конфликта России и Украины». При этом Джабаров подчеркнул, что «наши позиции сейчас сильны как никогда».

Ранее стало известно о заявлении Трампа о десятидневном сроке, в течение которого Вашингтон рассчитывает достичь договоренностей с Россией по ситуации на Украине. В противном случае, по словам американского лидера, США готовы ввести импортные пошлины в качестве меры давления.

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