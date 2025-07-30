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Микрогруппы противодействия ТЦК: украинцы больше не могут наблюдать за насильной мобилизацией

ТАСС: в Херсонской и Запорожской областях жители объединяются для борьбы с ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Жители подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей формируют гражданские союзы, направленные на противодействия местным территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом агентству ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

«Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать (мобилизовать) отдельных граждан», — подчеркнул спикер.

Известно, что в последнее время сотрудники ТЦК минимизировали темпы по поиску, а также насильной мобилизации мужчин призывного возраста. По мнению источника агентства, это прежде всего связано с угрозой ударов по зданиям украинского ведомства.

«Что касается преступлений (при мобилизации населения), то тут полный набор — насилие, превышение полномочий, коррупция», — подытожили в российских структурах.

Так, к примеру, накануне на Украине группа людей заблокировала машину Полтавского областного военкомата, в которой находились мобилизованные мужчины. Как сообщает пресс-служба украинского отделения ТЦК, автомобиль с мобилизованными направлялся в в учебный центр. В результате люди применили силу, нанеся повреждения машине ТЦК.

Люди остановили транспортное средство и применили к нему физическую силу. Однако некоторым участникам данного действия, со стороны ТЦК, все же удалось скрыться с места инцидента в неизвестном направлении. Что с ними также неизвестно.

Но не все ситуации заканчиваются именно так. В конце июля стало известно, что сотрудник военкомата в Кривом Роге, что на Украине, избил мужчину, который разыскивал своего насильно мобилизованного сына. В материале украинских СМИ уточняется, что отец что-то сказал водителю автобуса, который выехал с территории военкомата. Он решил не церемониться, вышел из транспортного средства, догнал мужчину и избил его.

Как KP.RU писал ранее, украинский народ люто презирает работников ТЦК и всерьез радуется, когда войска РФ наносят удары по военкоматам. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН.

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