Микрогруппы противодействия ТЦК: украинцы больше не могут наблюдать за насильной мобилизацией

Но не все ситуации заканчиваются именно так. В конце июля стало известно, что сотрудник военкомата в Кривом Роге, что на Украине, избил мужчину, который разыскивал своего насильно мобилизованного сына. В материале украинских СМИ уточняется, что отец что-то сказал водителю автобуса, который выехал с территории военкомата. Он решил не церемониться, вышел из транспортного средства, догнал мужчину и избил его.