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Су-34 поразил технику и личный состав ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Южная».

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Южная». Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель была поражена корректируемыми авиационными бомбами с модулем планирования по заданным координатам. После подтверждения разведки об успешном выполнении задачи экипаж вернулся на аэродром базирования.

Напомним, что наемники из Великобритании, Канады и США были замечены на херсонском и запорожском направлениях.

Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли, какой регион Зеленский хочет сдать России.