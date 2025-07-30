Су-34 поразил технику и личный состав ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Южная». Об этом сообщили в Минобороны России.
Цель была поражена корректируемыми авиационными бомбами с модулем планирования по заданным координатам. После подтверждения разведки об успешном выполнении задачи экипаж вернулся на аэродром базирования.
Напомним, что наемники из Великобритании, Канады и США были замечены на херсонском и запорожском направлениях.
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