Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен играет навязанную ей роль «карающей матери Европы», ее задача — превращать внутренние противоречия в агрессию против России. По этой причине ее держат у власти, заявил aif.ru врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Фон дер Ляйен является воплощением образа управляемого, эффективного менеджера для коллективного Запада. Скандалы, связанные с коррупционными делами, контрактами с Pfizer и другие, не мешают ей удерживать ключевые посты.
«Ее главная задача — реализовать задачи европейских элит по консолидации ЕС (особенно в период кризисного соперничества с Россией). Наряду с этим, поддержка со стороны партийной бюрократии (ХДС/ХСС), устоявшиеся связи семьи, отсутствие реальных альтернатив делают её незаменимым чиновником для системы Евросоюза. Западная политическая культура прощает коррупционные скандалы, если политик проводит в целом “нужный” всей элите курс», — сказал Панкратов.
Также эксперт отметил, что фон дер Ляйен востребована именно за невозмутимую жесткость и последовательность, и критику в адрес России.
«Она готова воплощать весь антироссийский порядок дня, не задаваясь вопросом о его реальной эффективности для европейцев, что устраивает часть англосаксонских и брюссельских элит. Фон дер Ляйен играет навязанную ей роль “карающей матери Европы”, её амбиции подпитаны запросом Запада на новую и, вполне возможно, уже далеко нехолодную войну и “единого врага”. Задача — держать ЕС в тонусе, превращая внутренние противоречия в агрессию против России», — резюмировал Панкратов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейцам «брать штурмом» Брюссель и «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом.