«Она готова воплощать весь антироссийский порядок дня, не задаваясь вопросом о его реальной эффективности для европейцев, что устраивает часть англосаксонских и брюссельских элит. Фон дер Ляйен играет навязанную ей роль “карающей матери Европы”, её амбиции подпитаны запросом Запада на новую и, вполне возможно, уже далеко нехолодную войну и “единого врага”. Задача — держать ЕС в тонусе, превращая внутренние противоречия в агрессию против России», — резюмировал Панкратов.