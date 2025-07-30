Левченко с высокой вероятностью зарегистрируют кандидатом на выборах главы Приангарья

Ранее агентство сообщало, что Сергей Левченко может отказаться сдавать подписи муниципальных депутатов, которые необходимы для проведения губернаторской кампании. Для выдвижения ему потребуется собрать 239 подписей депутатов и глав, однако, по словам Левченко, на депутатов и глав, связанных с компартией, пытаются повлиять, чтобы те не оставляли свои подписи в поддержку кандидата.