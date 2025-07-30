Левченко с высокой вероятностью зарегистрируют кандидатом на выборах главы Приангарья

Депутат Госдумы, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко с высокой вероятностью пройдет регистрацию на выборах главы Приангарья. Кроме того, некоторые эксперты считают, что губернаторская кампания в регионе станет одной из самых конкурентных в этом году, пишет ИА IrkutskMedia.
Об этом рассказали источники «Ведомостей» (18+), близкие к администрации президента. По информации издания, первый секретарь обкома КПРФ собрал подписи муниципальных депутатов для прохождения «фильтра». Он планирует сдавать документы на регистрацию в избирком региона 30 июля.
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что возможную регистрацию Сергея Левченко можно считать уступкой КПРФ, решение относительно которой, вероятно, было принято на федеральном уровне. По мнению эксперта, участие в выборах экс-главы региона не создает риски для действующего губернатора. Ростислав Туровский отмечает, что в регионе наблюдается слабая консолидация элиты, но несмотря на это, Игорю Кобзеву удается избежать внутриэлитных конфликтов.
Напомним, официальный старт избирательной кампании был дан 14 июня после публикации постановления Заксобрания. Процедура выдвижения кандидатов началась 15 июня, и первым о своем участии заявил действующий губернатор Игорь Кобзев. Выдвижение главы региона единогласно было поддержано ИРО «Единой России» в ходе XXX партийной конференции, которая состоялась 17 июня.
Также документы предоставил Сергей Левченко, выдвинутый КПРФ. Кроме того, участвовать в выборах планируют самовыдвиженцы Сергей Гагаркин и Александр Плескач. 28 июня партия ЛДПР определилась с кандидатом для участия в выборах губернатора Иркутской области. За пост главы региона поборется Виктор Галицков. Кандидатом от партии «Справедливая Россия — За правду» стала руководитель фракции в ЗС региона Лариса Егорова.
Добавим, что период выдвижения кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершился 4 июля. Документы на регистрацию должны быть представлены в избирком с 20 по 30 июля. Окончательный список кандидатов, чьи фамилии будут в бюллетене, станет известен в августе.
Ранее агентство сообщало, что Сергей Левченко может отказаться сдавать подписи муниципальных депутатов, которые необходимы для проведения губернаторской кампании. Для выдвижения ему потребуется собрать 239 подписей депутатов и глав, однако, по словам Левченко, на депутатов и глав, связанных с компартией, пытаются повлиять, чтобы те не оставляли свои подписи в поддержку кандидата.