«Поездка в автобусах должна стать нормальной частью дня»: автобусы в РФ хотят оснастить кондиционерами

Депутаты ГД хотят внести в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается оснастить все автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, кондиционерами и системами обогрева в соответствии с установленными нормативами. Документ находится в распоряжении РИА Новостей.
«Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C», — говорится в пояснительной к проекту записке.
Нововведением также расширяется предмет регионального госнадзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Предлагается, к примеру, обязать региональные власти контролировать соблюдение требований, связанных с техоснащением транспорта, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне.
«Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Наш законопроект — спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России», — заявил автор проекта первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Как KP.RU писал ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в ближайшие дни на территории пяти округов РФ ожидается аномально высокая температура. Он подчеркнул, что показатель будет превышать климатическую норму на 6−10 градусов.