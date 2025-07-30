«Поездка в автобусах должна стать нормальной частью дня»: автобусы в РФ хотят оснастить кондиционерами

«Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Наш законопроект — спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России», — заявил автор проекта первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.