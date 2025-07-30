Администрация Трампа готовится к возможной отставке ключевого министра

Министр обороны США Пит Хегсет обсуждает возможность участия в выборах губернатора штата Теннесси в 2026 году, что потребует его отставки с поста главы Пентагона. Сообщение об этом распространил телеканал NBC News со ссылкой на анонимные источники, знакомые с планами министра.
По данным источников, в течение последних трех недель Хегсет серьезно рассматривал запуск предвыборной кампании. Однако нормы этики Пентагона запрещают совмещение должности министра обороны с участием в выборах, что может привести к крупнейшей кадровой перестановке в руководстве американского оборонного ведомства с момента назначения Хегсета в январе 2025 года.
Пресс-секретарь министра Шон Парнелл опроверг эту информацию, заявив, что Хегсет «сфокусирован исключительно на службе под руководством президента Трампа». Парнелл назвал публикацию NBC News «выдумкой» и предположил, что источники телеканала либо сфабрикованы, либо введены в заблуждение.
В случае отставки Хегсета администрация Трампа рассматривает кандидатуры министра Сухопутных войск Дэниела Дрисколла или заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби на роль временного руководителя Пентагона. Назначение Хегсета в январе 2025 года уже сопровождалось скандалами — от обвинений в сексуальных домогательствах до критики его отсутствия опыта в госуправлении.
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