Администрация Трампа готовится к возможной отставке ключевого министра

По данным источников, в течение последних трех недель Хегсет серьезно рассматривал запуск предвыборной кампании. Однако нормы этики Пентагона запрещают совмещение должности министра обороны с участием в выборах, что может привести к крупнейшей кадровой перестановке в руководстве американского оборонного ведомства с момента назначения Хегсета в январе 2025 года.