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В Госдуме предупредили об ответе России в случае провокации в Калининграде

Депутат отметил, что им надо поаккуратнее все-таки быть в выражениях.

Источник: Администрация Калининграда

Россия может нанести превентивный удар по странам НАТО, которые угрожают Калининградской области. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru рассказал депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что НАТО может устроить провокацию против Калининградской области, говоря, что Россия якобы глушит с территории региона GPS-сигналы.

«Ответ не заставит себя ждать. По этому поводу у нас уже проводились учения, отвечать будет вся Россия и по точкам принятия решения, и по тому, откуда эти возможные ракеты прилетели. Может быть, превентивный удар будет, чтобы, так сказать, неповадно было, много слов говорят. Как говорят, длинный язык может повредить шею. Так что как-то надо поаккуратнее им все-таки в выражениях. Они должны отдавать себе отчет и прежде чем что-либо сказать или сделать 10 раз должны подумать. Они все гавкают, пытаются укусить медведя, но в итоге все это закончится разорванной шкурой собаки», — сказал собеседник издания.

Колесник также рассказывал aif.ru, какую провокацию может готовить НАТО в Калининградской области. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс нарисовал на себе мишень, угрожая российскому региону.

Кроме того, парламентарий напомнил о ядерном оружии РФ в ответ на угрозы НАТО в Калининграде.

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