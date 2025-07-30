В Госдуме предупредили об ответе России в случае провокации в Калининграде

«Ответ не заставит себя ждать. По этому поводу у нас уже проводились учения, отвечать будет вся Россия и по точкам принятия решения, и по тому, откуда эти возможные ракеты прилетели. Может быть, превентивный удар будет, чтобы, так сказать, неповадно было, много слов говорят. Как говорят, длинный язык может повредить шею. Так что как-то надо поаккуратнее им все-таки в выражениях. Они должны отдавать себе отчет и прежде чем что-либо сказать или сделать 10 раз должны подумать. Они все гавкают, пытаются укусить медведя, но в итоге все это закончится разорванной шкурой собаки», — сказал собеседник издания.