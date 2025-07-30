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Индия в декабре отправит в космос робота-гуманоида по имени Вьоммитра

Основная миссия робота — проверка работы основных систем космического корабля Gaganyaan.

Источник: Аргументы и факты

Индия планирует в декабре текущего года отправить в космос робота-гуманоида в рамках подготовки к пилотируемой миссии Gaganyaan, сообщает ТАСС.

Как рассказал руководитель Индийской организации космических исследований Ви Р. Нараянан, робот по имени Вьоммитра, выполненный в женском облике, был создан специально для автономного полета в капсуле. Его задача — протестировать функционирование ключевых систем космического корабля.

В случае успешного выполнения этой миссии, по словам Нараянана, будут проведены ещё два беспилотных запуска, после чего к 2027 году планируется осуществить первый пилотируемый полет в рамках программы Gaganyaan.

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