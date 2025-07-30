Хачатурян подчеркнул, что «ворота Сюника» откроют для Армении новые горизонты развития, а правительственная инициатива «Перекресток мира» пользуется широкой поддержкой международного сообщества.
«Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (дороги. — Прим. Life.ru), значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — заявил президент во время рабочего визита в регион.
По словам лидера Армении, этот шаг будет способствовать укреплению региональных связей и созданию благоприятного климата для экономического развития.
Ранее сообщалось, что власти армянского города Артик Ширакской области планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян заявил, что это является частью системной атаки на историческую память и армяно-российские союзнические отношения. Он отметил, что демонтаж планируется без общественных обсуждений.