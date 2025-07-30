Президент Армении призвал к открытию коридора в Сюникской области

«Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (дороги. — Прим. Life.ru), значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — заявил президент во время рабочего визита в регион.