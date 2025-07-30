Эксперт Панкратов объяснил русофобию фон дер Ляйен ее личными комплексами

«Очевидна ставка на искусственное поддержание угрозы: риторика угрозы со стороны России позволяет фон дер Ляйен мобилизовать политический и экономический Запад, оправдывать бюджетные вложения в оборону, усиливать интеграционные процессы в ЕС и лично консолидировать собственную власть. Такая стратегия — устоявшаяся практика транснациональных элит, когда ярко выраженный враг становится инструментом для собственной легитимации и вытеснения внутренних кризисов на “внешнее поле”», — пояснил он.