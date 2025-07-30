Антироссийские высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен позволяют ей оправдывать бюджетные вложения на оборону, также они связаны личными историко-семейными комплексами. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Эксперт напомнил, что фон дер Ляйен неоднократно публично заявляла о «российской агрессии» и необходимости отвечать на действия Кремля с позиции силы и единства Запада.
«Очевидна ставка на искусственное поддержание угрозы: риторика угрозы со стороны России позволяет фон дер Ляйен мобилизовать политический и экономический Запад, оправдывать бюджетные вложения в оборону, усиливать интеграционные процессы в ЕС и лично консолидировать собственную власть. Такая стратегия — устоявшаяся практика транснациональных элит, когда ярко выраженный враг становится инструментом для собственной легитимации и вытеснения внутренних кризисов на “внешнее поле”», — пояснил он.
Также Панкратов указал на личные комплексы главы ЕК, которыми объясняется ее русофобское поведение.
«Её предки были тесно связаны с Россией времен Российской империи, а в современной Еврокомиссии она актуализирует конфронтацию, чтобы быть востребованным лидером так называемого “свободного мира”», — заключил он.
Прадед Урсулы фон дер Ляйен Людвиг Кноп долгое время жил в России. Он основал крупнейшую в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру, за вклад в развитие российской текстильной промышленности император Александр II вручил ему титул барона.
Кноп был поставщиком императорского двора, а также знаменитого Саввы Морозова, построил несколько особняков и церквей, в том числе и в Москве на Покровке, неподалеку от Чистых прудов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейцам «брать штурмом» Брюссель и «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом.