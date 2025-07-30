Соболев: Зеленский подписал указ о призыве 60-летних из-за наступления РФ

«Наши Вооруженные силы наступают, поэтому они и прибегают к такому методу, как брать людей старше 60 лет. Если они примут все меры для того, чтобы тех людей, которые младше 60 лет, призвать в Вооруженные силы, объявить всеобщую мобилизацию, то им, наверное, будет хватать личного состава», — сказал собеседник издания.