На Украине Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает принимать на службу по контракту мужчин старше 60 лет, из-за наступления российских войск. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Наши Вооруженные силы наступают, поэтому они и прибегают к такому методу, как брать людей старше 60 лет. Если они примут все меры для того, чтобы тех людей, которые младше 60 лет, призвать в Вооруженные силы, объявить всеобщую мобилизацию, то им, наверное, будет хватать личного состава», — сказал собеседник издания.
Соболев в разговоре с aif.ru также оценил, приведет ли набор 60-летних в Вооруженные силы Украины к завершению специальной военной операции.
До этого сообщалось, что депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней, начиная с 7 августа — до 5 ноября.