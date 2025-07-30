Зеленский всё: эксперты раскрыли детали тайного переворота на Украине

В Альпах прошла тайная встреча высокопоставленных украинских чиновников с представителями США и Великобритании. Что стало темой обсуждения и решили участники встречи, рассказали aif.ru эксперты.
Почему встреча прошла именно в Альпах?
Темой трехсторонней встречи в Альпах, по данным СВР, стало свержение Зеленского. Как обратил внимание председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, именно в Альпах 80 лет назад решалась судьба нацистских главарей.
«Все очень просто. Мы знаем, что Альпы — это то место, где всегда решается судьба нацистских главарей. В годы Второй мировой войны именно в Альпах шли все попытки “договорняков” Запада с нацистской Германией. И вот сейчас эта история спустя 80 лет повторяется», — сказал Рогов aif.ru.
Зеленского ждет «политическая утилизация».
Зеленский не сможет сохранить свой пост, он стал политическим банкротом перед США и Великобританией. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, его отправят на «политическую утилизацию».
«Зеленский слишком токсичен, слишком агрессивен для Запада, Зеленский отбился от рук, пытался демонтировать внешнее управление США, снеся НАБУ и САП. Даже при том, что он отыграл назад и попытался каким-либо образом реабилитироваться перед западными кураторами и хозяевами, что все будет хорошо и он теперь опять подконтрольный и управляемый, я думаю, что он не сможет каким-либо образом сохраниться… уйдет на политическую утилизацию как минимум, его судьба не завидна», — отметил Рогов.
Кресло Зеленского шатается.
Кресло под Зеленским шатается все сильнее, поэтому многие украинские политики пытаются на этом фоне засветиться, привлечь к себе внимание западных кураторов.
«Все так или иначе сейчас выпячивают себя и стараются как-то засветиться. И Порошенко*, и Тимошенко, и Сырский даже. Потому что многим кажется, что под Зеленским зашаталось кресло, и его так или иначе могут менять», — объяснил в разговоре с aif.ru политолог Владимир Скачко.
По его словам, названные политики и военные стараются доказать западным кураторам, что они готовы выполнять главную функцию Украины — воевать с Россией.
«Поскольку перед Украиной стоит задача воевать, следовательно, будут посылать оружие и деньги. А раз будут посылать оружие и деньги, то оружие можно будет продать налево, а деньги просто украсть. Кто ж откажется от такого?», — добавил Скачко.
Колонка и фотография в Vogue как заявка на победу Залужного.
В свежем выпуске украинской версии Vogue особое внимание привлекла колонка и фотография бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного. По мнению политолога Владимира Скачко, этой публикацией экс-главком напомнил о себе.
«Залужному, как одному из соискателей на пост президента Украины вместо Зеленского, важно напоминать о себе любой ценой. Вот он и предпринимает всякие шаги. То интервью дает, то фотографируется, скоро голым спляшет на Трафальгарской площади. Это упреждающие мероприятия, чтобы остаться на плаву и напомнить о себе, не более того», — сказал эксперт aif.ru.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов поделился с aif.ru мнением, что этот материал говорит о том, что Залужного уже представляют как нового главу «мирного» периода.
«Встреча в Альпах с учетом фотосессии Залужного для свежего номера Vogue выглядит вполне естественно. Его представляют уже как главу якобы мирного периода, модного, стильного, рукопожатного и принимаемого на Западе», — сказал Рогов.
*Внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов.