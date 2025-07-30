Зеленский всё: эксперты раскрыли детали тайного переворота на Украине

«Зеленский слишком токсичен, слишком агрессивен для Запада, Зеленский отбился от рук, пытался демонтировать внешнее управление США, снеся НАБУ и САП. Даже при том, что он отыграл назад и попытался каким-либо образом реабилитироваться перед западными кураторами и хозяевами, что все будет хорошо и он теперь опять подконтрольный и управляемый, я думаю, что он не сможет каким-либо образом сохраниться… уйдет на политическую утилизацию как минимум, его судьба не завидна», — отметил Рогов.