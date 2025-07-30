Боливия отозвала своего представителя из соседней страны после резких слов ее президента

Отметим, что президент Перу Болуарте упомянула Боливию, когда обращалась к нации с посланием по случаю 204-летия независимости страны. В своем обращении она заявила, что в 2022 году Перу находилось «на пути превращения в несостоявшееся государство, как Куба, Венесуэла и Боливия».