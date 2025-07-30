Боливия отозвала своего представителя из соседней страны после резких слов ее президента

Боливия приняла решение отозвать из Лимы своего поверенного в делах страны в Перу Эву Чукимиа для консультаций. Такое решение МИД латиноамериканской страны принял после резких слов перуанского президента Дины Болуарте, которая назвал Боливию «несостоявшимся государством», сообщила пресс-служба министерства.
«Замглавы МИД Эльмер Катарина подчеркнул, что подобные заявления угрожают мирному сосуществованию стран и взаимному уважению, на которых должны основываться отношения между соседними и братскими странами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Боливии.
Там добавили, что в ближайшее время Чукимиа предоставит подробный отчет о реакции и контексте заявлений президента Болуарте.
Отметим, что президент Перу Болуарте упомянула Боливию, когда обращалась к нации с посланием по случаю 204-летия независимости страны. В своем обращении она заявила, что в 2022 году Перу находилось «на пути превращения в несостоявшееся государство, как Куба, Венесуэла и Боливия».
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