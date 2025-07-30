Мэр Красноярска Владислав Логинов отмечает день рождения в СИЗО

Напомним, что Логинов был задержан 9 июня в Красноярске. Согласно версии следствия, он получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в размере 180 миллионов рублей, а также оплату за строительство бани на своем земельном участке. Взамен мэр обеспечил победу этой компании в тендере на ремонт дорог.