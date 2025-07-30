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Мэр Красноярска Владислав Логинов отмечает день рождения в СИЗО

Сегодня, 30 июля, Владиславу Логинову, мэру Красноярска, исполнилось 58 лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Сегодня, 30 июля, Владиславу Логинову, мэру Красноярска, исполнилось 58 лет.

Празднование проходит в следственном изоляторе, где он находится в рамках уголовного дела по обвинению в получении взятки.

Напомним, что Логинов был задержан 9 июня в Красноярске. Согласно версии следствия, он получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в размере 180 миллионов рублей, а также оплату за строительство бани на своем земельном участке. Взамен мэр обеспечил победу этой компании в тендере на ремонт дорог.

После задержания Логинов был этапирован в Москву, где судом ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 4 августа.

На судебном заседании по избранию меры пресечения Логинов заявил о своей непричастности к обвинениям и о том, что его оговорили. Расследование продолжается, однако на данный момент он официально сохраняет статус главы Красноярска.