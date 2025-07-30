Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно попадала в скандалы, но несмотря на это, остается у власти. Ее обвиняли в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год, чиновники в ЕС подвергали ее действия критики, а из-за ее слов о поставках СПГ из США журналист Чей Боуз назвал ее «дурой».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейцам «брать штурмом» Брюссель и «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом.
Фон дер Ляйен скрывается за маской «правильного» поведения.
Председатель Еврокомиссии часто скрывает свои эмоции за маской «правильного» поведения, что типично для европейской элиты, заявил aif.ru врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, оценивая последние выступления и фотографии фон дер Ляйен.
«Механическая, иногда чрезмерно формальная улыбка — маркер профессионального политика, который скрывает истинные чувства за маской “правильного” поведения, что типично для европейской политической элиты», — сказал он.
Физиогномист обратил внимание, что фон дер Ляйен всегда выглядит так, будто контролирует каждую мышцу лица.
Также Панкратов указал на активную жестикуляцию и скрещенные в «замок» руки у главы ЕК во время выступлений, это говорит о ее желании доминировать в переговорах.
«Телесные сигналы и мимика говорят о том, что фон дер Ляйен старается держать ситуацию под контролем и для неё важно не дать сопернику ни малейшей тактической уступки. Это делает её сильным переговорщиком, но и порождает критику за чрезмерную жёсткость в подходах», — пояснил собеседник aif.ru.
Глава ЕК остается у власти по трем причинам.
Фон дер Ляйен управляемым менеджером для коллективного Запада, что является первой причиной, по которой глава ЕК остается у власти.
«Её биография, включающая серьезные скандалы — коррупционные дела, расследование контрактов с Pfizer, критику внутри Еврокомиссии, не мешает ей удерживать ключевые посты, поскольку главная задача — реализовать задачи европейских элит по консолидации ЕС, особенно в период кризисного соперничества с Россией», — отметил Панкратов.
Во-вторых, держаться у власти фон дер Ляйен помогает поддержка со стороны ХДС/ХСС, устоявшиеся связи семьи и отсутствие реальных альтернатив.
«Западная политическая культура прощает коррупционные скандалы, если политик проводит в целом “нужный” всей элите курс», — пояснил эксперт.
В-третьих, фон дер Ляйен востребована именно за невозмутимую жесткость и последовательность, критику в адрес России.
«Она готова воплощать весь антироссийский порядок дня, не задаваясь вопросом о его реальной эффективности для европейцев, что устраивает часть англосаксонских и брюссельских элит. Фон дер Ляйен играет навязанную ей роль “карающей матери Европы”, её амбиции подпитаны запросом Запада на новую и, вполне возможно, уже далеко нехолодную войну и “единого врага”. Задача — держать ЕС в тонусе, превращая внутренние противоречия в агрессию против России. Скандалы — неизбежные сопутствующие затраты, полностью оправданные для западного истеблишмента, пока она выполняет поставленную функцию», — сказал научный сотрудник института стран СНГ.
Чем объясняется нелюбовь фон дер Ляйен к России.
Фон дер Ляйен неоднократно публично заявляла о «российской агрессии» и необходимости отвечать на действия Кремля с позиции силы и единства Запада.
«Очевидна ставка на искусственное поддержание угрозы: риторика угрозы со стороны России позволяет фон дер Ляйен мобилизовать политический и экономический Запад, оправдывать бюджетные вложения в оборону, усиливать интеграционные процессы в ЕС и лично консолидировать собственную власть. Такая стратегия — устоявшаяся практика транснациональных элит, когда ярко выраженный враг становится инструментом для собственной легитимации и вытеснения внутренних кризисов на “внешнее поле”», — пояснил Панкратов.
Предки фон дер Ляйен были тесно связаны с Россией времен Российской империи, ее прадед Людвиг Кноп основал крупнейшую в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру, за вклад в развитие российской текстильной промышленности император Александр II вручил ему титул барона.
«А в современной Еврокомиссии она актуализирует конфронтацию, чтобы быть востребованным лидером так называемого “свободного мира”», — заключил эксперт.