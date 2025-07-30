Русофобка с комплексами: эксперт указал причины сохранения власти главой ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно попадала в скандалы, но несмотря на это, остается у власти. Ее обвиняли в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год, чиновники в ЕС подвергали ее действия критики, а из-за ее слов о поставках СПГ из США журналист Чей Боуз назвал ее «дурой».