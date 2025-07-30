ФБР восстановило недостающий фрагмент видеозаписи с Эпштейном в тюрьме

Финансисту в 2019 году были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. По данным следствия, он вступал в интимные отношения с несовершеннолетними в период с 2002 по 2005 год, выплачивал им деньги и привлекал новых жертв. В июле 2019 года Эпштейн был найден мёртвым в своей камере, официальной причиной смерти названо самоубийство.