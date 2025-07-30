Замена Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ, действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного никак не отразиться на спецоперации, она будет продолжена. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщали, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Зеленского. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ, действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост украинского лидера.
«Я думаю, что если Залужный заменит Зеленского, то боевые действия не прекратятся. Европа в два с половиной раза увеличила военные расходы. Это же не шутка. Европа готовится к войне и сделает все, чтобы сдерживать наши Вооруженные силы до последнего украинца. Залужный — военный человек, в отличии от Зеленского. Этот просто клоун. Поэтому такая замена ничего хорошее нам не сулит. Просто будут более осмысленные и более ожесточенные действия, направленные против России. Залужный все-таки соображает и в стратегии, и в оперативном искусстве, и в мобилизации, и в других вопросах, так как он является военным человеком. Я считаю, что сейчас такая ситуация, когда мы должны быть за то, чтобы Зеленский оставался на своем посту и понес ту кару, которую он заслуживает. Поэтому это никак не упрощает обстановку, если Залужный будет руководить всем», — сказал собеседник издания.
До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил aif.ru, что у Зеленского нет шансов сохранить свой пост, его отправят на «политическую утилизацию».