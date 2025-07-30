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В Крыму предложили США продать Аляску России

Константинов предложил США продать России Аляску по рыночной цене.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил США продать России Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного сократить свой госдолг.

Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.

«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками», — прокомментировал заявление Фрица Константинов.

При этом глава парламента подчеркнул, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости идею Фрица, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

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