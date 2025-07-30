Эрдоган о Казахстане: Пусть Аллах сделает нашу солидарность и взаимную любовь вечными

«Президент Казахстана, мой ценный брат Токаев, с самого начала своей службы продемонстрировал, что является близким другом Турции, принимая решительные шаги. Мы вручили ему Государственный орден за его уникальный вклад в укрепление братства между Турцией и Казахстаном. Пусть Аллах сделает нашу солидарность и взаимную любовь вечными», — написал Эрдоган в своих социальных сетях во вторник.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был награжден высшей государственной наградой Турецкой Республики — орденом Devlet Nişanı.
Казахстанский лидер выразил искреннюю благодарность Эрдогану и всему турецкому народу и отметил, что для него большая честь принять высшую государственную награду Турецкой Республики.
«Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов — узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива — символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегического сотрудничества», — сказал президент Казахстана.
Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и безопасности.
«Вы достигли таких высот благодаря мудрой политике и неустанной деятельности, направленной на продвижение интересов страны. Международная репутация Вашей страны не вызывает никаких сомнений. Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет непосредственно связаны с вашей деятельностью. Сегодня ваша страна входит в двадцатку ведущих стран по уровню экономического развития. По мнению экспертов, Турцию ждет светлое будущее, а ее роль в мире будет неизменно расти. Я твердо убежден, что Турецкая Республика под вашим началом продолжит уверенное движение вперед в свой новый золотой век. Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. Это неоспоримый исторический факт, который навсегда сохранится в памяти суверенного казахского народа», — сказал Токаев.