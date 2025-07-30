В Германии подали более тысячи исков с обвинениями против Мерца

Ведомство отмечает, что содержание большинства обращений практически совпадает: заявители выражают претензии к роли ФРГ в ближневосточном конфликте и гуманитарной обстановке в анклаве.
Толчком к массовой подаче жалоб стал иск, направленный на прошлой неделе главой местного отделения партии «Левые» в Ашаффенбурге Селиной Пфистер. В документе Мерцу вменяется возможная причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечности. После этого в прокуратуру начали поступать схожие обращения, которые, по словам представителей ведомства, почти не отличаются от первого иска.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что израильская блокада Газы за неделю привела к гибели от голода 133 палестинцев, среди которых 87 детей. Всемирная организация здравоохранения также выступила с заявлением из-за высокой смертности в Газе. По данным организации, за первые две недели июля более 5 тысяч детей до пяти лет были госпитализированы с последствиями недоедания.