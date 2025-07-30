В Германии подали более тысячи исков с обвинениями против Мерца

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что израильская блокада Газы за неделю привела к гибели от голода 133 палестинцев, среди которых 87 детей. Всемирная организация здравоохранения также выступила с заявлением из-за высокой смертности в Газе. По данным организации, за первые две недели июля более 5 тысяч детей до пяти лет были госпитализированы с последствиями недоедания.