Американская администрация заверяет, что тщательно проанализировала возможные негативные последствия введения вторичных санкций против России и её торговых партнёров. По мнению Вашингтона, все потенциальные риски, включая те, что могут нанести ущерб интересам самих США, были должным образом учтены.
На регулярном брифинге для прессы руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что администрация президента уделяет пристальное внимание всем возможным формам воздействия вводимых ограничений. Особое беспокойство вызывает потенциальное влияние на ключевых торговых партнёров России, таких как Китай и Индия.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила взвешенный подход администрации к принятию решений. По её словам, президент США не склонен к поспешным действиям, а все возможные последствия, в том числе противоречащие американским интересам, были тщательно просчитаны на начальном этапе. При этом Вашингтон сохраняет готовность к реализации необходимых мер.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовится к возможной отставке ключевого министра.