Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: США оценили последствия для себя от новых антироссийских санкций

Американская администрация заверяет, что тщательно проанализировала возможные негативные последствия введения вторичных санкций против России и её торговых партнёров.

Американская администрация заверяет, что тщательно проанализировала возможные негативные последствия введения вторичных санкций против России и её торговых партнёров. По мнению Вашингтона, все потенциальные риски, включая те, что могут нанести ущерб интересам самих США, были должным образом учтены.

На регулярном брифинге для прессы руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что администрация президента уделяет пристальное внимание всем возможным формам воздействия вводимых ограничений. Особое беспокойство вызывает потенциальное влияние на ключевых торговых партнёров России, таких как Китай и Индия.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила взвешенный подход администрации к принятию решений. По её словам, президент США не склонен к поспешным действиям, а все возможные последствия, в том числе противоречащие американским интересам, были тщательно просчитаны на начальном этапе. При этом Вашингтон сохраняет готовность к реализации необходимых мер.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовится к возможной отставке ключевого министра.