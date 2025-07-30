Госдеп: США оценили последствия для себя от новых антироссийских санкций

Представитель внешнеполитического ведомства отметила взвешенный подход администрации к принятию решений. По её словам, президент США не склонен к поспешным действиям, а все возможные последствия, в том числе противоречащие американским интересам, были тщательно просчитаны на начальном этапе. При этом Вашингтон сохраняет готовность к реализации необходимых мер.